Смартфон Samsung Galaxy S7 могут обновить до Android 9.0 Pie

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S7 Edge, который работает под управлением операционной системы Android 9.0. Этот факт вызывает удивление, поскольку несколько дней назад Samsung опубликовала список смартфонов, которые получат обновление до Android 9.0 Pie в ближайшие месяцы. Разумеется, представленных в 2016 году флагманов Samsung Galaxy S7 или Galaxy S7 Edge в списке не нашлось. Вполне возможно, что корейский гигант решил сделать сюрприз своим пользователям, но пока не уверен в том, что свежая ОС будет нормально работать на не самых новых устройствах.