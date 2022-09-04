Смартфон Samsung Galaxy Wide 6 оценен в $255

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy Wide 6, которая будет стоить в Южной Корее 255 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, предустановленной операционной системой Android 12, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, модулем NFC, боковым дактилоскопическим сенсором, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, толщиной корпуса 8,8 мм и массой 195 граммов.