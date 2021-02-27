Смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 готов к выходу

В базе данных Bluetooth SIG засветился защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 5, который еще не был представлен официально. Обычно появление в базе этого ведомства означает скорый анонс устройства. Samsung Galaxy XCover 5 фигурирует под модельным номером SM-G525F, а версия с двумя SIM-картами – SM-G525F_DS. Помимо варианта с LTE-модемом, смартфон получит версию с поддержкой 5G.

По предварительным данным, Galaxy Xcover 5 получит 5,3-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, фирменный процессор Exynos 850, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, одинарную основную камеру разрешением 16 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, диафрагмой F/1,8, слот для карт памяти microSD, модуль NFC для бесконтактной оплаты, батарею ёмкостью 3000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 15 Вт, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.x, а также защиту в соответствии со степенью IP68 и военным стандартом MIL-STD-810G. Ориентировочная цена смартфона составляет менее 300 евро.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Xcover 5
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