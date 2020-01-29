Смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит яркие расцветки

Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Samsung Galaxy Z Flip со сгибающимся дисплеем изначально выйдет в четырех расцветках: черной, золотой, фиолетовой и серебристой. Причем последний, как утверждается, получит рисунок, каким-то образом относящийся к футболу. У себя дома в Южной Корее Samsung выпустит смартфон в эксклюзивных цветах: синем, красном и розовом для местных операторов SK Telecom, KT и LG Uplus. Напомним, что официальный анонс устройства, которое будет стоить 1500 евро, запланировано на 11 февраля.