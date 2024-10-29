Смартфон Sharp AQUOS R9 Pro получил камеру Leica

Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью AQUOS R9 Pro, которая основана на производительной 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном IGZO OLED с разрешением 1440:3120 пикселей и переменной кадровой частотой от 1 до 240 Гц, тройной основной камерой Leica с модулями разрешением 50,3 Мп (объектив Vario-Summicron), 50,3 Мп (сверхширик) и 50,3 Мп (телеобъектив с 2,8-кратным оптическим приближением), фронтальной камерой на 50,3 Мп, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IPX5,IPX8 и IP6X, батареей ёмкостью 5000 мАч, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, модулем NFC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и предустановленной ОС Android 14 с тремя номерными обновлениями ОС в будущем. Смартфон появится в продаже на дебютном японском рынке в декабре, но цена пока не раскрывается.