Смартфон Sharp FS8034 получил двойную камеру и Android 7

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Sharp FS8034, который еще не был представлен официально. Аппарат оснастили устаревшим четырехъядерным процессором MediaTek с частотой 1,3 ГГц, 5,7 дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 13 и 5 Мп, камерой для селфи на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3900 мАч и операционной системой Android 7, поскольку выбранная SoC не поддерживает Android 8. Размеры устройства составят 152,3:72,4:8,8 мм, а вес –148 граммов.