Смартфон Sony Xperia 1 II выйдет в продажу только в мае

По новым сведениям, смартфон Sony Xperia 1 II, который был представлен пару месяцев назад можно будет приобрести только в мае этого года, и он будет стоить в Китае примерно $1270. Напомним, что аппарат характеризуется 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 II
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