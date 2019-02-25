Смартфон Sony Xperia 1 получил 6,5-дюймовый экран и 6 Гбайт ОЗУ

Компания Sony показала на выставке MWC 2019 новый смартфон Xperia 1 с аккумулятором на 3300 мА.ч. Девайс оборудован 6,5-дюймовым экраном с разрешением 3840 на 1644 точек и соотношением сторон 21:9. Основой устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 Гбайт ОЗУ. В тыльной части расположена камера с тремя 12-мегапиксельными сенсорами. Во фронтальной части располагается 8-мегапиксельная камера. Гаджет защищен от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68. В качестве ОС выступает Android 9 Pie. Продажи новинки ожидаются весной.