Смартфон Sony Xperia 4 получит 5,7-дюймовый дисплей

2019-03-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia 4 ; [82]
В сети появились подробности о смартфоне Sony Xperia 4, который займет место между доступным Xperia 10 и флагманским Xperia 1. Если верить источнику, аппарат придет на смену линейке Compact. Его ширина составит все те же 65 мм, что были у Xperia Z5 Compact и Xperia XZ2 Compact, однако соотношение сторон составит 21:9. Его предшественники имели соотношение сторон 16:9 и 18:9. За счет вытянутости диагональ экрана новинки составит 5,7 дюйма. Также смартфону прочат мощный чипсет Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 флэш-памяти, сдвоенную камеру и аккумулятор на 2800 мАч. А вот 3,5-мм разъема для наушников в Sony Xperia 4 не будет.


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