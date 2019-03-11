Смартфон Sony Xperia 4 получит SoC Snapdragon 710

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Sony Xperia 4, который займет место между «недорогим» Xperia 10 и топовым Xperia 1. Смартфону прочат 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2520:1080 пикселей и соотношением сторон 21:9, мощный чипсет Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор емкостью всего 2800 мАч, сдвоенную камеру, а также защиту от пыли и влаги. Разъема 3,5-мм для наушников в устройстве не будет. Размеры смартфоны составят 149,5:65:9,4 мм. Дата выхода и цена пока не сообщаются.