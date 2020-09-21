Смартфон Sony Xperia 5 II скоро поступит в продажу

Смартфон Sony Xperia 5 II скоро поступит в продажу. Предварительный заказ уже можно оформить через магазин Sony.

Смартфон оснащается мобильный процессором Snapdragon 865. Дисплей имеет размер 6,1 дюймов с OLED-панелью и 120 Гц. Известно о версии с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Смартфон будет работать с ОС Android 10. Тройная камера с 12 МП основным датчиком, 12 Мп дополнительным сверхшироким датчиком и третьим 12 МП телеобъективом. Фронтальная камера имеет 8 МП сенсор с 5-осевой стабилизацией.

Sony Xperia 5 II оснащен технологией Dolby Atmos, а также есть функция 360 Reality Audio. Смартфон имеет защиту от влаги и пыли класса IP65/68, а прочные и долговечные стеклянные поверхности Corning Gorilla Glass 6 защищают смартфон спереди и сзади.

Стоимость смартфона начинается от 69990 рублей.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 II
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