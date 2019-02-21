Смартфон Sony Xperia XZ3 подешевел на 300 долларов

Уже через несколько дней в рамках выставки MWC 2019 компания Sony представит свой новый флагманский смартфон Sony Xperia XZ4. Кажется, это самый подходящий момент обратить внимание на пока еще актуальный флагман Sony Xperia XZ3. Если верить источникам, смартфон серьезно подешевел на территории Европы. Например, в Германии его уже можно купить за 499 евро, хотя на старте продаж в сентябре прошлого года за него просили 799 евро. Когда аппарат подешевеет в России, пока не сообщается.

Напомним, что смартфон оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1440 пикселей, занимающим 80% площади передней панели и поддерживающим расширенный динамический диапазон, мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 19 Мп основной и 13 Мп фронтальной камерами, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, сканером отпечатков пальцев, поддержкой функции Always-On Display, чувствительной к нажатию кромкой, слотами для двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C, стереодинамиками, аккумулятором на 3330 мАч с возможностью беспроводной зарядки, а также ОС Android 9.0 Pie.