Смартфон Sony Xperia XZ4 получит аккумулятор на 4400 мАч

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о флагманском смартфоне Sony Xperia XZ4, официальный анонс которого ожидается 25 февраля. Итак, устройству прочат 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3360:1440 точек, тройную основную камеру, топовый чипсет Snapdragon 855, который состоит из восьми вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графики Adreno 640 и 4G-модема Snapdragon X24 LTE, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержку карт памяти microSD до 512 ГБ, аккумулятор на 4400 мАч, а также защиту от влаги и пыли по стандартам IP68. Размеры смартфона составят 167:72:8,2 мм, масса – 191 г. В качестве операционной системы будет использоваться Android 9.0 Pie. Аппарат выйдет в чёрной, серебристой, синей и пурпурной расцветках.