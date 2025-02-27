Смартфон TECNO CAMON 40 готовы к выходу

Компания TECNO раскрыла список устройств, которые будут представлены в рамках грядущей выставки MWC 2025. Итак, производитель покажет смартфоны серии TECNO CAMON 40, ноутбук MEGABOOK S14 и очки на базе ИИ TECNO AI Glasses. Смартфоны CAMON 40 смогут похвастаться продвинутыми камерами и новыми однокристальными системами MediaTek Ultimate. Ноутбук MEGABOOK S14 получит легкий и компактный корпус, 14-дюймовый OLED-экран и различные функции на основе искусственного интеллекта, которые помогут пользователям в работе и творчестве. Что касается очков, то нас ждут модели TECNO AI Glasses Pro и TECNO AI Glasses. Производитель обещает совместить мощные возможности искусственного интеллекта с продвинутой визуализацией и современным дизайном.