Смартфон TECNO POVA 2 официальный партнер мобильной игры FREE FIRE в России

TECNO Mobile официально объявил о сотрудничестве с популярной мобильной игрой FREE FIRE на российском рынке для демонстрации уникальных игровых возможностей нового смартфона POVA 2.

Партнерство TECNO и FREE FIRE было приурочено к выходу POVA 2 в России. Благодаря последним совместным разработкам научно-исследовательской группы TECNO POVA и FREE FIRE, движок ET Engine был улучшен для максимального предотвращения технических проблем во время игры. Улучшения обеспечивают непревзойденный игровой процесс, продлевают срок жизни аккумулятора и в целом увеличивают общую производительность устройства.

Tecno Pova 2 оснащен 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1080P FHD, аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Автономность смартфона достигает 23,33 часа непрерывной игры или 23,41 часа просмотра видео. Предлагаемые комплектации: 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Tecno Pova 2 основан на чипсете от MediaTek с процессором Helio G85, а работает устройство с HiOS на базе Android 11. Основная камера на 48 МП, фронтальная на 8 МП. Есть сканер отпечатков пальцев.

Представлен смартфон в цветах полярный серебряный и ослепительный черный.
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