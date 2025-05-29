Смартфон TECNO Pova 7 Pro 5G засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне TECNO Pova 7 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Аппарат фигурирует под модельным номером TECNO LJ8. Сообщается, что смартфон получит экран с разрешением 1224:2720 точек и плотностью пикселей 480 ppi, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek MT6878 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A78 (2,50 ГГц), четырьмя ядрами ARM Cortex-A55 (2,00 ГГц) и графическим ускорителем ARM Mali-G615 (1047 МГц), 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 15. Остальные параметры, дата выхода и ориентировочная цена TECNO Pova 7 Pro 5G пока не раскрываются.

Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion…
Motorola официально представила Edge 60 Fusion — первый смартфон бренда, который сразу из коробки поддерж…
Характеристики Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 слили в сеть…
Компания Samsung, по информации сразу нескольких инсайдеров, представит Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в…
Складной смартфон Vertu Quantum Flip оценили от 5400 евро …
Компания Vertu объявила о выпуске складного смартфона Quantum Flip, в основе которого лежит сильно переде…
OPPO Find X8 Ultra получит 6,82-дюймовый экран …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OPPO Find X8 Ult…
Realme 14 5G набрал 810 тысяч баллов в AnTuTu…
Компания Realme опубликовала результаты тестирования еще не представленного официально смартфона Realme 1…
Представлен производительный смартфон OPPO Reno14 Pro…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno14 Pro, которая основана на 4-нанометровой одн…
Honor представила смартфон Power с батареей на 8000 мАч…
Сегодня компания Honor представила новую линейку смартфонов под названием Power. Как и следует из названи…
В сеть слили фото макетов iPhone 17…
Сегодня в сети появились новые данные о смартфоне iPhone 17, представленные довольно надёжным инсайдером.…
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor