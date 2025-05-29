Смартфон TECNO Pova 7 Pro 5G засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне TECNO Pova 7 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Аппарат фигурирует под модельным номером TECNO LJ8. Сообщается, что смартфон получит экран с разрешением 1224:2720 точек и плотностью пикселей 480 ppi, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek MT6878 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A78 (2,50 ГГц), четырьмя ядрами ARM Cortex-A55 (2,00 ГГц) и графическим ускорителем ARM Mali-G615 (1047 МГц), 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 15. Остальные параметры, дата выхода и ориентировочная цена TECNO Pova 7 Pro 5G пока не раскрываются.