Смартфон Tecno Camon 17 получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Transsion Holdings пополнила ассортимент смартфонов моделью Tecno Camon 17, который который оценен в 210 долларов. Новинку оснастили 6,55-дюймовым экраном с разрешением 1440:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти MicroSD, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп, селфи камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, 3,5 мм аудиогнездом, портом USB-C, дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой HiOS.