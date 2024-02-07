Смартфон Tecno Camon 30 показали на фото

Африканское издание Tech Arena24 опубликовало первые фотографии и подробности о характеристиках смартфона Tecno Camon 30, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят задней панелью из искусственной кожи и пластика с крупным блоком основной камеры, которая состоит из 100-Мп главного модуля, 2-Мп камеры для макрофото и 0,08-Мп ИИ-модуля, селфи-камерой разрешение 50 Мп, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Helio G99-Ultimate, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, фирменной прошивкой HiOS 14 на ОС Android 14, стереодинамиками, интерфейсом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Источник также упомянул модель Tecno Camon 30 Premier, которой приписывают наличие производительной платформы MediaTek Dimensity 8200.