Смартфон Tecno Camon 30S оценен в 20 тысяч рублей

Компания Tecno дала старт российским продажам смартфона Camon 30S, который доступен в конфигурациях с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно по цене от 20 тысяч рублей. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 6,78-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50-Мп (сенсор Sony IMX896 оптического формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, а также поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

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