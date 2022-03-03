Смартфон Tecno LF7 замечен с Helio G88 и Android 12

Tecno готовится к выпуску нового смартфона. Недавно компания выпустила смартфоны POVA 5G и Spark 8C, но теперь на GeekBench была замечена модель LF7.

Глядя на список GeekBench, Tecno LF7 будет запущен с MediaTek Helio G88 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, он будет работать на новейшей операционной системе Google Android 12 из коробки. Предыдущий список FCC также показал, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 33 Вт. Хотя точная емкость аккумулятора не разглашается, текущие модели предлагают огромный аккумулятор емкостью 7000 мАч. Это означает, что мы можем увидеть аналогичный, если не больший размер батареи.

Помимо технических характеристик, Tecno LF7 также может иметь изменения в дизайне. Его модуль камеры также может получить обновление. Точный размер дисплея, характеристики камеры и другие более мелкие детали в настоящее время неизвестны.
Комментарии и отзывы Tecno LF7
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