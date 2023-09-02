Смартфон Tecno Phantom V Flip получит SoC Dimensity 1300

В базе данных Google Play Console обнаружились некоторые характеристики складного смартфона Tecno Phantom V Flip, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым гибким экраном с разрешением Full HD+ и плотностью пикселей 480 PPI, 8 ГБ оперативной памяти и 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 1300 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Mali G77MC.

Ранее сообщалось, что смартфон получит экран с частотой обновления изображения 144 Гц, тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.