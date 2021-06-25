Смартфон Tecno Phantom X получил 8/256 ГБ памяти

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Tecno Phantom X, одной из особенностей которой стал 6,7-дюймовый изогнутый SuperAMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и подэкранным дактилоскопом, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (телефото с 2-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), а также сдвоенной селфи-камерой с модулями на 48 Мп и 8 Мп. Смартфон появится в продаже в июле, но его цена пока не раскрывается.