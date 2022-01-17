Смартфон Tecno Pop 5 Pro получил 2 ГБ ОЗУ

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Tecno Pop 5 Pro, которая будет продаваться как минимум на индийском рынке. Новинку оснастили 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для селфи-камеры, четырехъядерной платформой MediaTek Helio A22 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8320, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 8 Мп. Ключевой особенностью смартфона стала батарея ёмкостью 6000 мАч. Остальные характеристики и цена устройства будут объявлены позже.