Смартфон Tecno Pova 2 получил АКБ на 7000 мАч

Сетевые источники сообщили о выходе смартфона Tecno Pova 2, который появится в продаже 11 июня по цене в 137 евро. Новинку оснастили 6,9-дюймовым экраном с разрешение Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой Helio G85, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, предустановленной надстройкой HiOS 7.6 на основе операционной системы Android 11, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, симметричным портом USB-C, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и селфи-камерой на 8 Мп.