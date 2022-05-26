Смартфон Tecno Pova 3 оценен в 170 долларов

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Pova 3, которая оценена на Филиппинах в 172 доллара. Новинку оснастили 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 7000 мАч, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G88, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, стереодинамиками, матовой задней панелью с глянцевой полосой посередине, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт и обратной зарядки на 10 Вт, а также комплектным адаптером питания мощностью 33 Вт.

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