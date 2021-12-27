Смартфон Tecno Pova 5G получил 120-Гц экран

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Pova 5G, которая оценена в 289 долларов. Новинку оснастили 6,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2460 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой HiOS, боковым дактилоскопом, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, селфи-камерой на 12 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Комментарии и отзывы Tecno Pova 5G
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