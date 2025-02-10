Смартфон Tecno Pova 6 5G готов к выходу

Компания Tecno объявила, что уже в ближайшее время будет представлен смартфон Pova 6 5G. Он присоединится к ранее выпущенным Pova 6 4G, Pova 6 Pro 5G, Pova 6 Neo 4G и 6 Neo 5G. Аппарат получит черную и белую расцветки корпуса, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп и модулем с 3-кратным приближением, плоский дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и функцией Dynamic Port 2.0, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Последней новинкой в серии является POVA 6 NEO 5G с 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6300, ОЗУ LPDDR4x, встроенной памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки.