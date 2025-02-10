Смартфон Tecno Pova 6 5G готов к выходу

Компания Tecno объявила, что уже в ближайшее время будет представлен смартфон Pova 6 5G. Он присоединится к ранее выпущенным Pova 6 4G, Pova 6 Pro 5G, Pova 6 Neo 4G и 6 Neo 5G. Аппарат получит черную и белую расцветки корпуса, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп и модулем с 3-кратным приближением, плоский дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и функцией Dynamic Port 2.0, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Последней новинкой в серии является POVA 6 NEO 5G с 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6300, ОЗУ LPDDR4x, встроенной памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки.
Объявлена дата выхода Samsung Galaxy S25…
Компания Samsung объявила, что онлайн-презентация флагманских смартфонов Galaxy S25 пройдет 22 января н…
Samsung Galaxy S25+ получил испарительную камеру большей пло…
Разборка нового Samsung Galaxy S25+ больше похожа на повторение уже знакомого процесса — Samsung не внесл…
Sony продала 20 миллиардов камер для смартфонов…
Сегодня появилась информация о том, что компания Sony Semiconductor Manufacturing, производящая сенсоры д…
М.Видео-Эльдорадо дарит часы HUAWEI WATCH GT 5 при покупке M…
Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте продаж новейшего складного смартфона HUAWEI Mate X6 и беспро…
Складной смартфон Vivo X Fold 5 получит ёмкий аккумулятор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о складном смартфоне Vivo X Fold 5,…
OPPO Find N5 показали на рендерах…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные изображения складного смартфона OPPO Find N5, о…
Google представила AR-версию Android…
Компания Google вновь пытается завоевать рынок гарнитур дополненной реальности, представив Android XR — н…
Redmi Turbo 4 получит необычную подсветку …
Компания Xiaomi раскрыла одну из особенностей смартфона Redmi Turbo 4, который будет представлен в Китае …
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor