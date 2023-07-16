Смартфон Tecno Pova Neo 3 полностью рассекречен

Компания Tecno опубликовала подробные характеристики смартфона Pova Neo 3, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят аккумуляторной батареей ёмкостью 7000 мАч, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением 1640:720 пикселей (формат HD+) и частотой обновления 90 Гц, а также тыльной камерой с 16-Мп главным модулем. Получается, что грядущая новинка почти полностью скопирует параметры у Pova Neo 2. Единственное разница – это 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ, да немного измененный дизайн задней панели.