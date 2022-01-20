Смартфон Tecno Pova Neo оценен в 175 долларов

Компания Tecno представила смартфон Pova Neo, одной из главных особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1640:720 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, поддержкой LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, 3,5-мм гнездом для наушников, симметричным разъёмом USB-C, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой HiOS 7.6. Цена смартфона составляет 175 долларов.

Комментарии и отзывы Tecno Pova Neo
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