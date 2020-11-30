Смартфон Tecno Pova запускается в Индии

Tecno объявила о запуске нового смартфона Tecno Pova в Индии. Устройство поступит в продажу 4 декабря по цене 10800 рупий (146 долларов).

Смартфон получил квадрокамеру 13 МП и селфи-камеру на 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Установлен процессор MediaTek Helio G80, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

Tecno Pova оснащен 6,8 дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Работает смартфон на ОС Android 10 c HiOS. Варианты подключения Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth. В смартфоне есть компас, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Смартфон будет доступен в цветах Magic Blue, Speed ​​Purple и Dazzle Black.