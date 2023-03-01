Смартфон Tecno Spark 10 Pro получил 90-Гц экран

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 10 Pro, которая появится в продаже в марте. Её цена пока не раскрывается, но вряд ли она окажется дорогой. Новинку оснастили 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio G88 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп и селфи-камерой разрешением 32 Мп.

Также Tecno представила новое поколение ноутбука MEGABOOK S1, который может похвастаться чипом Intel Core тринадцатого поколения, корпусом толщиной 13,5 мм, массой 1,35 кг и технологией PC SwiftTransfer для быстрой и простой связи с устройствами связи экосистемы Tecno.