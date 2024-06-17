Смартфон Tecno Spark 20 Pro оценен в 190 долларов Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 20 Pro, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модулем NFC, поддержкой сотовых сетей пятого поколения и двойными стереодинамиками. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 18:43 . Tecno Spark 20 Pro

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