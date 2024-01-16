Смартфон Tecno Spark 20 Pro оценили в 17 тысяч рублей

Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфон Spark 20 Pro, который оценен в 17 и 18 тысяч рублей за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, 6-нанометровой платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, двойными стереодинамиками с поддержкой DTS и аудио Hi-Res, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также пластиковым покрытием корпуса Glitter Sand 2.0.