Смартфон Tecno Spark 20C оценен в 130 долларов

Компания Tecno пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark 20C, которая оценена в 130 долларов. Новинку оснастили 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G36 c тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером PowerVR GE8320, который набирает в бенчмарке AnTuTu 10 примерно 150 тысяч баллов, 4 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 3,5-мм гнездом для наушников и несколькими яркими расцветками.

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