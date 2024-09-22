Смартфон Tecno Spark 30 получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 30, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G91 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 800 нит и поддержкой касания мокрыми пальцами, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с главным модулем на базе 64-Мп сенсора Sony IMX682, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64 и предустановленной операционной системой Android 14. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.