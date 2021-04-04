Смартфон Tecno Spark 7 будет официально представлен 9 апреля в Индии

Целевая страница смартфона Tecno Spark 7 появилась на сайте Amazon India, которое подтверждает, что смартфон будет официально представлен 9 апреля в Индии.

Изображение смартфона Spark 7, которое опубликовано на сайте Amazon India, показал, что новинка имеет дисплей с вырезом в виде капли по середине. А на правом торце смартфона расположены кнопки регулировки громкости и клавиша включения. Задняя панель Spark 7 имеет крупный брендинг, сканер отпечатков пальцев и модуль камеры прямоугольной формы. В модуле размещено три камеры и четырехдиапазонная вспышка. Ещё по изображению видно, что на нижней части есть аудиоразъем 3,5 мм и порт USB-C. Ожидается, что новинка будет в черном, зеленом и синем цветах.

Tecno Spark 7 получит массивную батарею ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.