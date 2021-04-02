Смартфон Tecno Spark 7 ожидается на следующей неделе

В сети появилась утечка, что компания Tecno Mobile анонсирует новый смартфон под названием Tecno Spark 7 в Индии на следующей неделе. Также в сети опубликовали изображение грядущего смартфона.

Как видно на просочившемся изображении, Tecno Spark 7 имеет дисплей с каплевидным вырезом. Задняя панель Spark 7 имеет крупный логотип Spark. На правом краю телефона есть качелька регулировки громкости и клавиша включения. На нижней части можно разглядеть аудиоразъем 3,5 мм, порт USB и отверстие для микрофона. Телефон будет доступен в трех цветах: зеленом, черном и синем. О конфигурации передней и задней камеры телефона пока ничего не известно.