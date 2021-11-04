Смартфон Tecno Spark 8 Pro получит 33-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Tecno Spark 8 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 точек, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android 11. Цена на смартфон вряд ли превысит 150 долларов.