Смартфон Tecno Spark Go 2021 оценен в 90 долларов

Компания Tecno пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Tecno Spark Go 2021, которая оценена всего в 90 долларов. Новинку оснастили 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 8 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, основной камерой разрешением 13 Мп, неназванной платформой, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, дактилоскопическим сенсором на задней панели, слотами для двух SIM-карт, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и GPS, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android Go, адаптированной для маломощных устройств.