Защищенный смартфон Ulefone Armor 12 5G получил стереодинамики

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor 12 5G, которая может похвастаться антибактериальным покрытием на основе ионов серебра. Новинку также оснастили 6,52-дюймовым дисплеем, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5180 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, модулем NFC, отдельной аппаратной клавишей, предустановленной ОС Android 11, стереодинамиками с громкостью 106 дБ, защитой от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD810G.