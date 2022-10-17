Смартфон Ulefone Armor 18T получил батарею на 9600 мАч

Китайская компания Ulefone представила защищенный смартфон Armor 18T, стоимость которого будет объявлена 1 ноября на полноценной презентации. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 9600 мАч, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810G и операционной системой Android 12 «из коробки».