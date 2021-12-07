Смартфон Ulefone Note 13P оценен в 130 долларов

Компания Ulefone пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 13P, которая доступна по предзаказу с 6 по 13 декабря за 130 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, основную камеру с главным модулем на основе 20-Мп датчика изображения Sony IMX350, врезанной в экран селфи-камерой на базе 20-Мп сенсора Sony IMX481, батареей ёмкостью 5180 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, предустановленной ОС Android 11, двумя слотами для SIM-карт и поддержкой Google Pay посредством модуля NFC.