Смартфон Ulefone Note 13P оценен в 130 долларов

Компания Ulefone пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 13P, которая доступна по предзаказу с 6 по 13 декабря за 130 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, основную камеру с главным модулем на основе 20-Мп датчика изображения Sony IMX350, врезанной в экран селфи-камерой на базе 20-Мп сенсора Sony IMX481, батареей ёмкостью 5180 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, предустановленной ОС Android 11, двумя слотами для SIM-карт и поддержкой Google Pay посредством модуля NFC.

Комментарии и отзывы Ulefone Note 13P
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