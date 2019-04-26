Смартфон Umidigi A5 Pro получит тройную камеру и 6 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Umidigi A5 Pro, выход которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит тройную основную камеру, один из модулей которого сможет похвастаться ультраширокоугольным объективом (120°). Разрешение датчиков пока не сообщается. Также смартфон получит фронтальную камеру разрешением 8 Мп, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, 6,3 дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 4150 мАч и неназванную восьмиядерную платформу. Цена Umidigi A5 Pro составит всего 150 долларов.