Смартфон Umidigi F1 Play получит аккумулятор на 5150 мАч

Компания Umidigi опубликовала тизер смартфона Umidigi F1 Play, который раскрывает его основные характеристики. Итак, «убийца флагманов нового поколения» получит 6,3-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, сдвоенную тыльную камеру с датчиками разрешением 48 и 8 Мп, чипсет MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор на 5150 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Если верить источникам, F1 Play окажется самым дешевым смартфоном с 48-Мп камерой. Насколько это соответствует правде, узнаем уже на завтрашней презентации.