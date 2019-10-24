Смартфон Umidigi Power 3 получил квадрокамеру и АКБ на 6150 мАч

Компания Umidigi пополнила ассортимент смартфонов моделью Umidigi Power 3, которая появится в продаже 11 ноября. Новинка характеризуется 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 13 Мп, 5 и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, чипсетом MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, модулем NFC для бесконтактных платежей, аккумулятором на 6150 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Сейчас смартфон доступен для предварительного заказа по цене в 200 долларов.