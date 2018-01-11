Смартфон Vernee Apollo 2 повторно дебютирует на MWC 2018

Почти год назад на выставке Mobile World Congress 2017 был представлен смартфон Vernee Apollo 2, который все еще не появился в продаже. Сегодня стало известно, что существенно изменившийся за это время смартфон будет повторно презентован на выставке MWC 2018. За год устройство серьезно преобразилось – на смену обычным рамкам пришел полноэкранный формат с очень узкими отступами снизу и сверху. Также сообщается, что смартфон сохранил однокристальную систему Helio X30 и 8 ГБ оперативной памяти, вот объем внутренней памяти увеличили до внушительных 256 ГБ. Предполагается, что цена Vernee Apollo 2 не превысит 400 долларов.