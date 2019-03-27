Смартфон Vivo S1 оснащен безрамочным дисплеем с диагональю 6,53 дюйма

Компания Vivo выпустила смартфон среднего уровня S1 с емкой батареей на 3940 мА.ч, ОС Android 9 Pie и стоимостью в 340 долларов. Девайс оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением 2340 на 1080 точек. Сердцем устройства стал процессор MediaTek Helio P70 с частотой до 2,1 ГГц. Селфи-камера выполнена в виде выдвижного модуля-перископа: задействован 24,8-мегапиксельный сенсор. Основная тройная камера объединяет модули с 12 млн, 8 млн и 5 млн пикселей. Предусмотрены модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth, приемник GPS, порт Micro-USB, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и слот microSD. Предлагаться Vivo S1 будет в синем и розовом цветовом исполнении. Новинка поступит в продажу уже 1 апреля.