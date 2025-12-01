Смартфон Vivo S50 уже доступен для предзаказа

Компания Vivo начала принимать в Китае предварительные заказы на смартфоны Vivo S50 и S50 Pro mini, которые будут представлены в этом месяце. По предварительным данным, S50 Pro mini оснастят новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, основной камерой с 50-Мп главным модулем и 50-Мп перископным модулем на базе сенсора Sony IMX882, корпусом с алюминиевой рамкой, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев нового поколения и 6,31-дюймовым плоским дисплеем.

