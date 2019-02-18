Смартфон Vivo U1 будет стоить 120 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о бюджетном смартфоне Vivo U1, который, как предполагается, составит конкуренцию еще не представленному Xiaomi Redmi 7. Устройству прочат 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флэш-памяти, 6,2 дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, аккумулятор ёмкостью 4030 мАч, сдвоенную тыльную камеру с 13-Мп главным датчиком, функцию распознавания лиц, а также восьмиядерную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 439. Цена смартфона составит 120 долларов. Примерно столько же будет стоить и Redmi 7.