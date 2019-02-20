Смартфон Vivo V15 Pro получил выдвижную фронтальную камеру

Очередной новинкой сегодняшнего дня стал смартфон Vivo V15 Pro, главной особенностью которого является выезжающая 32 Мп фронтальная камера. Новинку также оснастили 6,39-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика Samsung GM1, как в Xiaomi Redmi Note 7, вспомогательными модулями на 8 и 5 Мп, встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3700 мАч, поддержкой Bluetooth 5.0, отдельным слотом для карт памяти и быстрой зарядкой Dual-Engine Fast Charging. Цена смартфона составит 405 долларов.